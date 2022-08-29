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Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре

Сьогодні 20:25 529 0
Лассіна Траоре наступний сезон проведе у Шахтарі
Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Ласіна Траоре

Джерело - Чемпіон.

Нападник Лассіна Траоре залишається у Шахтарі.

Про це повдіомляє пресслужба гірників.

Нападник приєднається до команди перед матчем із Рухом.

Торік Шахтар заплатив Аяксу за буркінійця 10 млн євро. Форвард потужно розпочав виступи за донеччан (9 голів у 14 матчах), але зазнав важкої травми коліна у поєдинку ЛЧ проти Інтера. Траоре не виходив на поле з вересня минулого року, а після початку повномасштабної війни залишився єдиним легіонером "гірників".

Нагадаємо, Евертон запропонував Шахтарю 30 млн євро за Мудрика.

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