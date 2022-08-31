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Роналду знову розглядає варіант з переходом у Челсі

Сьогодні 17:12 256 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Роналду знову розглядає варіант з переходом у Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Football.London.

Кріштіану Роналду може залишитися у Прем'єр-лізі, проте не в складі Манчестер Юнайтед – форвард знову розглядає варіант з переходом у Челсі.

Останніми днями найреальнішим варіантом для Роналду був Наполі, але тепер 5-разовий володар "Золотого м'яча" поставив цей перехід на паузу. Кріштіану сподівається, що його агент Жорже Мендеш встигне влаштувати трансфер у Челсі.

Роналду налаштований скористатися невизначеністю лондонців щодо Обамеянга. Португалець сподівається, що Томас Тухель перегляне свою думку, адже раніше головний тренер Челсі не збирався підписувати Кріштіану.

Раніше повідомлялося, що Наполі погодився підписати Роналду.

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