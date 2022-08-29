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Наполі погодився підписати Роналду

Сьогодні 21:10 116 0
Кріштіану Роналду може перейти у клуб-учасник Ліги чемпіонів
Наполі погодився підписати Роналду
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Кріштіану Роналду, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду близький до того, щоб в останні дні трансферного вікна може перейти у Наполі.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Розглядаються два варіанти: оренда на один рік та повноцінний трансфер.

Також Роналду може стати частиною трансферу Віктора Осімхена. Наполі вимагає за нігерійця 130 млн євро, Манчестер Юнайтед готовий дати 100 млн  і при цьому взяти на себе 85% зарплати Роналду за наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що тренер Спортінга готовий покинути команду, у разі трансферу Роналду.

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