Кріштіану Роналду може перейти у клуб-учасник Ліги чемпіонів

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду близький до того, щоб в останні дні трансферного вікна може перейти у Наполі.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Розглядаються два варіанти: оренда на один рік та повноцінний трансфер.

Також Роналду може стати частиною трансферу Віктора Осімхена. Наполі вимагає за нігерійця 130 млн євро, Манчестер Юнайтед готовий дати 100 млн і при цьому взяти на себе 85% зарплати Роналду за наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що тренер Спортінга готовий покинути команду, у разі трансферу Роналду.