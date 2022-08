Арсенал не підпише Мудрика цього літа

Арсенал не розпочинав переговори з Шахтарем щодо трансферу Михайла Мудрика.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб дійсно слідкує за українським вінгером та контактує з його оточенням, але не робив офіційної пропозиції та не вів перемовини з донецьким клубом.

Підписати гравця хоче Брентфорд, але переговори проходять складно.

