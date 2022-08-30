Вацко знищив УПЛ за погану якість трансляцій і звітів про матчі

УПЛ проводить надто слабку роботу у напрямку популяризації чемпіонату і якісного показу матчів.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко.

"Питання щодо медіарозкрутки УПЛ – це не до Setanta як бродкастера. Забезпеченням продакшену для Setanta займається українська Прем'єр-ліга, яка як ніхто повинна бути зацікавлена у популяризації свого продукту. Ще раз нагадаю – Setanta заплатила 3,2 мільйони за перший сезон. 1,6 на клуби і 1,6 на продакшн. Заходжу на офіційний сайт УПЛ прочитати звіт про матч – ну це есе першокласника на тему "Як я провів літо". Я вам прочитаю один з матчу Чорноморець – Верес.

Хто забив, як забив – х*р його знає. Пенальті били – ні слова! Післяматчеві прес-конференції – відсутні! Статистика, удари, володіння м'ячем – не сьогодні. Третій момент – якість картинки. Що це було у ХХІ столітті? Як у ХХІ столітті в рамках прямої трансляції матчу не показати гол? Я про гол Цурікова з Олександрії у ворота Інгульця. Ви серйозно? Ви за такі трансляції взяли 1,6 мільйона від Setanta? Це те, що мають бачити вболівальники по всьому світі, зокрема за межами України? Це є крутою популяризацією українського футболу? Та ви боги бізнесу, якщо за таке вам заплатили 1,6 мільйона доларів. Заробляйте на здоров'я, але в такому разі у Setanta повинні бути питання.

Це картинка знята навіть не на iPhone, а на якийсь найдешевший Huawei. Ще раз – це претензія не до Setanta, бо у Setanta була домовленість. Ми вам платимо гроші, а ви забезпечуєте картинкою. Це претензія до тих, хто забезпечує картинкою. Я щиро хочу сподіватись, що ці моменти – це труднощі старту сезону, і надалі все буде краще. Бо якщо не буде, і ми далі будемо дивитися футбол знятий на Huawei, то це буде абсолютний Huawei", – заявив Вацко.