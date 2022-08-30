Матч Шахтар - Динамо може відбутися на стадіоні Вест Гема

Матч 7-го туру УПЛ Шахтар - Динамо може відбутися у Лондоні.

Про це розповів колишній директор каналів Футбол Олександр Денисов.

"Зараз розглядається варіант, дуже конкретно розглядається, варіант матчу Шахтар - Динамо в Лондоні. Матчу чемпіонату. Це дійсно не чутки. Це, я вважаю, буде дуже круто.

Ця гра має відбутись на стадіоні Вест Гема. Цей стадіон може прийняти цей матч. Зараз Шахтар та Динамо мають погодити деталі організації", - сказав Денисов.