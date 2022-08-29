Тренер Металіста оцінив нічию з Інгульцем

Металіст мав шанси дотиснути Інгулець у 2 турі УПЛ.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера харківського клубу Олег Ратій.

"На наш погляд цей матч повинен був сподобатись всім вболівальникам, тому що гра проходила на відкритих курсах. Спочатку ми більше моментів мали, потім, після перерви, гравці Інгульця трохи змінили гру у свою сторону. Коли ми пропустили гол, то знову почали грати так, як мали грати. У нас було ще декілька моментів.

Ми готувалися до цього матчу, казали хлопцям, що Інгулець — дуже хороша команда. Зараз спілкувалися з колегами із команди-суперниці, вони теж кажуть, що гра вийшла трошки валідольна.

Бачимо, що Інгулець задоволений. Ми ж, напевне, не зовсім задоволені, адже в кінці матчу було декілька хороших моментів, мали б забивати гол, але сталося так, як сталося", - розповів Ратій.