Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Металіст зіграв унічию з Інгульцем у межах 2 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
2 тур, 29 серпня
Металіст - Інгулець 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Коркішко(пен), 1:1 - 61 Клименко
Металіст: Рибка, Романюк, Мизюк, Федорів, Каплієнко, Ралюченко, Панасенко(Багачанський 68), Танковський(Чідомере 80), Підлепенець, Картушов(Книш 79), Коркішко(Прядун 60)
Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун
Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко, Блізніченко(Смоляков 75), Сітало(Марусич 70), Одарюк(Козак 46), Ченбай, Кучеренко(Коробенко 46), Нагієв, Саків(Резепов 90+2), Ковальов
Запасні: Кучер, Блізніченко, Марусич, Козак, Коробенко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Резепов
Жовті картки: Кучеренко 6, Саків 31, Коркішко 38, Паламарчук 44, Романюк 70, Запорожець 88
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