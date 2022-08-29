Головне
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
Вчора 18:53 3841
Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 178
Маліновський передав ЗСУ вантажівку
Сьогодні 14:13 462
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд
Сьогодні 09:45 26132
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну
Сьогодні 09:20 2242
Металіст прийме Інгулець, Олександрія зіграє з Минаєм. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:17 400
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться
Вчора 22:54 4930 3
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
Вчора 20:40 483
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023
Вчора 20:26 2173
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного
Вчора 20:09 6830 1
Прямі трансляції

Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ

Сьогодні 14:58 178 0
Команди розписали мирову
Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ
#Інгулець, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст зіграв унічию з Інгульцем у межах 2 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
2 тур, 29 серпня

Металіст - Інгулець 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Коркішко(пен), 1:1 - 61 Клименко

Металіст: Рибка, Романюк, Мизюк, Федорів, Каплієнко, Ралюченко, Панасенко(Багачанський 68), Танковський(Чідомере 80), Підлепенець, Картушов(Книш 79), Коркішко(Прядун 60)

Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун

Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко, Блізніченко(Смоляков 75), Сітало(Марусич 70), Одарюк(Козак 46), Ченбай, Кучеренко(Коробенко 46), Нагієв, Саків(Резепов 90+2), Ковальов

Запасні: Кучер, Блізніченко, Марусич, Козак, Коробенко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Резепов

Жовті картки: Кучеренко 6, Саків 31, Коркішко 38, Паламарчук 44, Романюк 70, Запорожець 88

Раніше СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться 4930 3
Яремчук перейде до Брюгге Яремчук перейде до Брюгге 2671
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного 6830 1
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ 3841
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну 2242
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд 26132
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 59901
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 18037
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 698
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32485
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21604 3
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8859