Олександрія переграла Минай у 2 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія у 2 турі УПЛ обіграла Минай.
Гра завершилась з рахунком 2:1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
2 тур, 29 серпня
Олександрія - Минай 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Третяков, 1:1 - 90+1 Голуб, 2:1 - 90+3 Цуріков
Олександрія: Білик – Цуріков, Бабогло, Білошевський, Мірошніченко – Демченко, Волошин (Авагімян, 46), Рибалка (Дришлюк, 77) – Третьяков (Шулянський, 72), Кобзар (Гринь, 77), Калітвінцев.
Запасні: Єрмаков, Дячук, Кожушко, Костишин, Мартинюк, Копина, Бондаренко, Мустафаєв.
Минай: Бандура – Трубочкін (Рогозинський, 68), Нємчанінов, Горін, Гончар (Паламар, 84) – Твердохліб (Колесник, 84), Вітенчук, Хахльов (Голуб, 68) – Кулієв, Вишневський, Касімов (Воробчак, 63).
Запасні: Кемкін, Байдал, Чуєв, Кравчук, Грайфонер.
Попередження: Авагімян, 47, Шулянський, 73 – Горін, 58, Голуб, 79
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