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Олександрія переграла Минай у 2 турі УПЛ

Сьогодні 16:59 185 0
Друга поспіль перемога Олександрії у чемпіонаті України
Олександрія переграла Минай у 2 турі УПЛ
#Минай, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія у 2 турі УПЛ обіграла Минай.

Гра завершилась з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліги

2 тур, 29 серпня

Олександрія - Минай 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Третяков, 1:1 - 90+1 Голуб, 2:1 - 90+3 Цуріков

Олександрія: Білик – Цуріков, Бабогло, Білошевський, Мірошніченко – Демченко, Волошин (Авагімян, 46), Рибалка (Дришлюк, 77) – Третьяков (Шулянський, 72), Кобзар (Гринь, 77), Калітвінцев.

Запасні: Єрмаков, Дячук, Кожушко, Костишин, Мартинюк, Копина, Бондаренко, Мустафаєв.

Минай: Бандура – Трубочкін (Рогозинський, 68), Нємчанінов, Горін, Гончар (Паламар, 84) – Твердохліб (Колесник, 84), Вітенчук, Хахльов (Голуб, 68) – Кулієв, Вишневський, Касімов (Воробчак, 63).

Запасні: Кемкін, Байдал, Чуєв, Кравчук, Грайфонер.

Попередження: Авагімян, 47, Шулянський, 73 – Горін, 58, Голуб, 79

Раніше СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ.

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