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Тер Штеген згоден піти на зниження зарплатні заради трансферів Барселони

Сьогодні 13:34 338 0
Воротар каталонців готовий допомогти команді
Тер Штеген згоден піти на зниження зарплатні заради трансферів Барселони
#Барселона, #Тер Штеген

Джерело - Чемпіон.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген погодився знизити свою зарплатню заради того, щоб клуб міг підписувати нових гравців.

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Хавбеку каталонців Френкі де Йонгу також запропонували знизити зарплату на 35-40 відсотків.

До цього захисник Барселони Жерар Піке погодився на друге зниження зарплати за останній рік.

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