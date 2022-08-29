Тер Штеген згоден піти на зниження зарплатні заради трансферів Барселони

Джерело - Чемпіон.
Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген погодився знизити свою зарплатню заради того, щоб клуб міг підписувати нових гравців.
Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.
Хавбеку каталонців Френкі де Йонгу також запропонували знизити зарплату на 35-40 відсотків.
До цього захисник Барселони Жерар Піке погодився на друге зниження зарплати за останній рік.
El #F5 de @JijantesFC del #mercatoFCB— Gerard Romero (@gerardromero) August 28, 2022
☎️ La llamada del Atleti a Marcos Alonso
⬇️ Las rebajas de Frenkie y Ter Stegen
🕵🏻 Operación salida pic.twitter.com/Hmzp3fkG6B