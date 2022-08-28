Головне
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
Вчора 18:53 2855
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться
Вчора 22:54 958
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
Вчора 20:40 341
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023
Вчора 20:26 999
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного
Вчора 20:09 4164
Яремчук перейде до Брюгге
Вчора 19:54 1657
Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ
Вчора 16:56 725
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
Вчора 14:52 374
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України
Вчора 14:20 238254
Динамо прийме Дніпро-1, Шахтар зіграє з Кривбасом. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Вчора 08:28 933
Прямі трансляції

Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться

Вчора 22:54 958 0
Фахівець прокоментував поразку киян у 2 турі УПЛ
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Мирон Маркевич

Джерело - 1927.kiev.ua.

Аргентинський легіонер СК Дніпро-1 Бланко на дві голови сильніший за гравців Динамо.

Про це заявив Мирон Маркевич.

"Добре, що 0:3, а не 0:8. Як я й говорив раніше - в Динамо повна деградація команди. Так не може бути - це стидоба. Не знаю, що там відбувається в колективі. Нехай розбираються. Не може команда так безвольно грати.

Давно все потрібно змінювати. Абсолютно все - враховуючи й керівництво. Динамо - національна гордість України. Те, що ми бачимо, можливо, спеціально робиться, але такого не має бути. Як і в багатьох вболівальників Динамо, у мене немає слів після цього матчу. Не зрозуміло, про що думають футболісти. Певно, щоб себе продати. Можна програти, але не команді, яку недавно зібрали, й в одні ворота. Бланко з Аргентини на дві голови сильніший за гравців Динамо.

Таке враження, ніби спеціально давали добивати під час третього взяття воріт. Можливо, то емоції, та все ж… Вони ніби спеціально плавлять, тільки не зрозуміло кого.

Дивлюся на Луческу: тобі 77 років, хочеш кокнути на лаві під час матчу? Я б їх всіх порозганяв за таку гру. Нехай Луческу йде і не ганьбиться.

Я - вболівальник Динамо. Дуже важко дивитися, як гравці ходять по полю та удають, що хочуть грати в футбол. З такою грою не знаю, чи їх взяли б у збірну ветеранів. Не може такого бути. Це ганьба", - зазначив Маркевич.

Раніше СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного 4164
Яремчук перейде до Брюгге Яремчук перейде до Брюгге 1657
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ 2855
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1628
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України 238254
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023 Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023 999
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 83286
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15085
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17564 5
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6918
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91464 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 177481 6