Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ

З 74-ої хвилини матчу Кривбас грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар протистояв криворізькому Кривбасу.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гірників. Єдиний гол у матчі забив Бондаренко, який відзначився на 77-ій хвилині зустрічі. Відзначимо, що за три хвилини до того Кривбас залишився у меншості - Татарков отримав друге попередження.

Нагадаємо, що Шахтар вийшов на матч з Кривбасом у футболках до дня Донецьку.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 28 серпня

Шахтар - Кривбас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Бондаренко

Шахтар: Анатолій Трубін, Сергій Кривцов (Валерій Бондар 63), Тарас Степаненко, Богдан Михайліченко (Віктор Корнієнко 53, Олег Очеретько 71), Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор (Єфим Конопля 53), Георгій Судаков, Іван Петряк, Данило Сікан (Олександр Зубков 63)

Кривбас: Богдан Сарнавський, Тимур Стецков, Олексій Хобленко (Євген Банада 75), Дмитро Хомченовський, Микита Татарков, Віталій Вернидуб, Денис Устименко (Роман Дебелко 82), Назар Волошин, Володимир Якімець, Євген Опанасенко (Денис Шевченко 66), Дмитро Семенов

Попередження: Артем Бондаренко 79 - Микита Татарков 49, Микита Татарков 74

Вилучення: Микита Татарков 74