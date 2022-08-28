Мілан підпише центрбека Шальке

Джерело - Чемпіон.
Мілан завершує трансфер центрального захисника Шальке Маліка Тіава.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Завтра, 29 серпня, 21-річний футболіст пройде медогляд. Він підпише контракт до 2026 року.
Портал Transfermarkt оцінює вартість німця у 6 мільйонів євро. У минулому сезоні Тіав провів 31 матч у другій Бундеслізі, відзначившись двома голами.
Expected medicals tomorrow for Malick #Thiaw with #ACMilan. Then will sign a contract until 2026. #transfers https://t.co/BpEGN2xdt1— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2022
Раніше Мілан переграв Болонью у 3-му турі Серії А.