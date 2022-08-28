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Мілан підпише центрбека Шальке

Сьогодні 17:41 143 0
Тіава підпише контракт до 2026 року
Мілан підпише центрбека Шальке
#Мілан, #Шальке

Джерело - Чемпіон.

Мілан завершує трансфер центрального захисника Шальке Маліка Тіава.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Завтра, 29 серпня, 21-річний футболіст пройде медогляд. Він підпише контракт до 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість німця у 6 мільйонів євро. У минулому сезоні Тіав провів 31 матч у другій Бундеслізі, відзначившись двома голами.

Раніше Мілан переграв Болонью у 3-му турі Серії А.

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