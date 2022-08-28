Колос здобув перемогу над Рухом у 2 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колос здобув перемогу над Рухом у межах 2 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
2 тур, 28 серпня
Колос - Рух 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Мілько, 2:0 - 83 Безбородько
Колос: Волинець - Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець - Оріховський (Лисенко 90), Мілько(Смирний 46) - Болбат, Ільїн (Задоя 89), М'якушко (Ісаєнко 72) - Попов(Безбордько 55)
Запасні: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Кузик, Соловйов, Смирний, Ісмаєнко, Лисенко, Безбородько, Задоя
Рух: Паньків - Сич, Лях, Дідик, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук(Непейпієв 65), Таллес (Притула 81), Соломон (Рунич 65) - Климчук
Запасні: Герета, Холод, Непейпієв, Підгурський, Притула, Мисик, Руніч, Довгий, Карабін
Жовті картки: Мілько 36, Дідик 45+1, Таллес 51, Новак 51, Безбородько 57, Соломон 62, Золотов 66
Нагадаємо, знімальна група Setanta Sports не допущена на матч Динамо - Дніпро-1.