Знімальна група Setanta Sports не допущена на матч Динамо - Дніпро-1

Знімальну групу Setanta Sports не допустили на матч 2 туру УПЛ Динамо - Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Динамо знімальної групи на позиції для зйомки матчу Динамо - Дніпро-1, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Арена Львів, на якому проводиться матч".

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"Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", - йдеться в заяві.