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Знімальна група Setanta Sports не допущена на матч Динамо - Дніпро-1

Сьогодні 13:01 76 0
Офіційний транслятор УПЛ не буде показувати матч Динамо - Дніпро-1
Знімальна група Setanta Sports не допущена на матч Динамо - Дніпро-1
#Setanta Sports, #Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

Знімальну групу Setanta Sports не допустили на матч 2 туру УПЛ Динамо - Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Динамо знімальної групи на позиції для зйомки матчу Динамо - Дніпро-1, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Арена Львів, на якому проводиться матч".

  Актуально: FootballHub не буде транслювати матчі УПЛ на своїх YouTube-каналах

"Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, розклад матчів 2 туру УПЛ.

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