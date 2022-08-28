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FootballHub не буде транслювати матчі УПЛ на своїх YouTube-каналах

Сьогодні 12:19 190 0
FootballHub не буде транслювати матчі УПЛ на своїх YouTube-каналах
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

FootballHub та ПроФутбол Digital не будуть транслювати найближчі матчі УПЛ на своїх YouTube-каналах.

Про це йдеться у заяві студій.

"Ми вирішили не транслювати матчі УПЛ на своїх YouTube-каналах, поки триває розгляд документів, наданих нами YouTube, відповідно до їхніх процедур. Знаємо, що частина вболівальників зрадіє цьому рішенню, інша частина – буде незадоволена та засмучена".

  Актуально: Матч Динамо - Дніпро-1 - у програмі Setanta Sports

"Але поки питання з трансляцією на YouTube не буде вирішено в юридичній площині, сьогоднішній і подальші матчі п’ятьох клубів - Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух, Металіст - можна дивитися безплатно на телеканалах 2+2, УНІАН або на ОТТ-платформі Київстар ТБ".

Нагадаємо, 1+1 media прокоментували оголошення співробітництва з Рухом.

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