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1+1 media прокоментували оголошення співробітництва з Рухом

Сьогодні 20:09 457 0
В 1+1 media прокоментували оголошення співробітництва з Рухом
1+1 media прокоментували оголошення співробітництва з Рухом
#Рух

Джерело - media.1plus1.ua.

1+1 media виступає за конструктивний діалог та об’єднання зусиль щодо трансляції матчів УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба медіахолдингу.

"1+1 media є телевізійним партнером Руха вже дуже довгий час і забезпечуватиме телевізійну трансляцію матчів на запит клубу.

Ми завжди за конструктивний діалог та об’єднання зусиль, які стосуються інтересів глядачів та вболівальників. Прикро, що така позиція не йде від УПЛ, яка, не маючи згоди від футбольних клубів, передчасно заявила про створення так званого єдиного телепулу трансляторів. У цьому випадку ми підтримуємо клуби, які володіють правами на трансляцію і виявили бажання об’єднати навколо матчів максимальну кількість людей", - заявили в 1+1 media.

Нагадаємо, що Setanta - офіційний транслятор УПЛ. Своєю чергою Динамо, Дніпро-1, Зоря, Металіст і тепер Рух співпрацюють з 1+1 media.

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