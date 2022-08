Захисник Олександр Зінченко та півзахисник Томас Партей можуть пропустити матч Арсенала проти Астон Вілли у наступному турі АПЛ.

Про це повідомляє журналіст TalkSport Алекс Крук.

Головний тренер Мікель Артета не впевнений, що ці два футболісти будуть доступні для вибору.

Обидва гравці отримали пошкодження, у Зінченка проблеми з коліном.

Arteta wasn't hopeful Zinchenko or Partey would be back from injury in time for the midweek game #AFC