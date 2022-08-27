Ліверпуль знищив Борнмут, Евертон Миколенко не переграв Брентфорд: результати матчів 4 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 4-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулися 7 матчів.
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 55 Фернандеш
Брайтон - Лідс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 66 Гросс
Брентфорд - Евертон 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 24 Гордон, 1:1 - 85 Янельт
Ліверпуль - Борнмут 9:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 3 Луїс, 2:0 - 6 Елліотт, 3:0 - 28 Александер-Арнольд, 4:0 - 31 Фірміно, 5:0 - 45 Ван Дейк, 6:0 - 46 Мефам (авт), 7:0 - 62 Фірміно, 8:0 - 80 Карвалью, 9:0 - 85 Луїс
Челсі - Лестер 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Стерлінг, 2:0 - 63 Стерлінг, 2:1 - 67 Барнс
Манчестер Сіті - Крістал Пелес 4:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Стоунс (авт), 0:2 - 21 Андерсен, 1:2 - 53 Сілва, 2:2 - 62 Голанд, 3:2 - 70 Голанд, 4:2 - 81 Голанд
Арсенал - Фулгем 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Мітрович, 1:1 - 64 Едегор, 2:1 - 86 Габріел