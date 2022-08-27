Бенфіка виставила Яремчука на трансфер

Український форвард змінить клуб до кінця літа

Бенфіка виставила на трансфер українського форварда Романа Яремчука.

Про це повідомляє Record.pt.

Підтверджує цю інформацію і той факт, що Яремчук не був включений до заявки Бенфіки на матч четвертого туру чемпіонату Португалії проти Боавішти, який відбудеться сьогодні, 27 серпня. Бенфіка вимагає за українського форварда 20 мільйонів євро.

Вчора повідомлялося про те, що інтерес до Яремчука проявляє Севілья. У нинішньому сезоні на рахунку 26-річного українця 1 асист у 5 матчах за Бенфіку у всіх турнірах.

Контракт Яремчука з Бенфікою розрахований до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.