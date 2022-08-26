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Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї

Сьогодні 18:09 512 0
Бенфіка вимагає за свого гравця 20 мільйонів євро
Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї
#Севілья, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Роман Яремчук може покинути Бенфіку до завершення трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Інтерес до Яремчука проявляє Севілья. Бенфіка вимагає за свого гравця 20 мільйонів євро.

Також Яремчуком цікавляться Евертон та клуб із німецької Бундесліги. Для Евертона альтернативою Яремчуку є французький форвард Брайтона Ніл Мопе.

Нагадаємо Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.

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