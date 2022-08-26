Бенфіка вимагає за свого гравця 20 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Роман Яремчук може покинути Бенфіку до завершення трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Інтерес до Яремчука проявляє Севілья. Бенфіка вимагає за свого гравця 20 мільйонів євро.

Також Яремчуком цікавляться Евертон та клуб із німецької Бундесліги. Для Евертона альтернативою Яремчуку є французький форвард Брайтона Ніл Мопе.

🔴🇺🇦Roman #Yaremchuck intéresse #SevillaFC !

Le club andalou cherche la bonne formule avec #Benfica, qui demande 20M€.#EvertonFC s'est renseigné mais ne fera pas Roman #Yaremechuk si Neil #Maupay signe à #EFC. Intérêt aussi d'un club de #Bundesliga, dont le nom n'a pas filtré. pic.twitter.com/kIKoogEbNb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2022

Нагадаємо Мальорка хоче орендувати конкурента Яремчука.