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Вірт: Футбольний бог був сьогодні на нашому боці

Сьогодні 18:09 130 0
Наставник Вереса - про перемогу над Ворсклою
Вірт: Футбольний бог був сьогодні на нашому боці
#Верес, #Ворскла, #Юрій Вірт

Джерело - ФК Верес.

У перші півгодини матчу другого туру УПЛ полтавська Ворскла могла закривати гру з Вересом (1:2).

Про це заявив головний тренер рівненської команди Юрій Вірт.

"Вітаю вболівальників із надзвичайно важливою перемогою. Ми грали проти дуже сильного суперника, нам протистояв дуже хороший тренер - Віктор Скрипник. 

Упродовж перших півгодини Ворскла могла закривати цю гру. На щастя, ми вистояли. Богдан Когут виручав багато. В нас в цей час було багато браку, програвали підбори. Суперник повністю переважав нас на стандартах. Лише в заключній п‘ятнадцятихвилинці тайму ми заспокоїлися. Почали створювати. У Віталія Дахновського навіть був прекрасний шанс, який він не реалізував. 

В перерві наголошували саме на тому, що треба вигравати боротьбу, вмикати швидкість. 

І у другому таймі команда дійсно, хотіла грати на перемогу. Билися до кінця. І, мабуть, футбольний бог теж був сьогодні на нашому боці.

Для нас це дуже важливо - обігрувати такі команди. Якщо далі гратимемо з такою самовіддачею - продовжимо набирати очки", - сказав Вірт.

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