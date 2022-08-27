Вірт: Футбольний бог був сьогодні на нашому боці

У перші півгодини матчу другого туру УПЛ полтавська Ворскла могла закривати гру з Вересом (1:2).

Про це заявив головний тренер рівненської команди Юрій Вірт.

"Вітаю вболівальників із надзвичайно важливою перемогою. Ми грали проти дуже сильного суперника, нам протистояв дуже хороший тренер - Віктор Скрипник.

Упродовж перших півгодини Ворскла могла закривати цю гру. На щастя, ми вистояли. Богдан Когут виручав багато. В нас в цей час було багато браку, програвали підбори. Суперник повністю переважав нас на стандартах. Лише в заключній п‘ятнадцятихвилинці тайму ми заспокоїлися. Почали створювати. У Віталія Дахновського навіть був прекрасний шанс, який він не реалізував.

В перерві наголошували саме на тому, що треба вигравати боротьбу, вмикати швидкість.

І у другому таймі команда дійсно, хотіла грати на перемогу. Билися до кінця. І, мабуть, футбольний бог теж був сьогодні на нашому боці.

Для нас це дуже важливо - обігрувати такі команди. Якщо далі гратимемо з такою самовіддачею - продовжимо набирати очки", - сказав Вірт.