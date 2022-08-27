Зоря вирвала перемогу у Львова, Верес переграв Ворсклу у 2 турі УПЛ

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Відбулися матчі 2 туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 27 серпня
Ворскла - Верес 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Скляр, 1:1 - 82 Кучеров, 1:2 - 90+6 Шестаков
Ворскла: Різник - Феліпе (Козиренко, 49), Яворський, (Челядін, 68), Зайков, Мельничук, Ардіт Толі, Олійник (Марлісон, 86), Скляр, Тотре Еннур, Степанюк, Сефері (Кравчук, 86).
Верес: Когут - Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч, Кльоц, Кучеров (Курко, 88), Дахновський (В. Шарай, 77), Лебеденко (С. Шарай, 70), Г. Пасіч, Гайдучик (Сергійчук, 46, М. Шестаков, 88)
Попередження: Сефері, 19, Тотре, 54, Яворський, 61, Зайков, 79, Челядін, 90+6 - Лебеденко, 32.
Львів - Зоря 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Вантух, 1:1 - 12 Бойко, 2:1 - 49 Нич, 2:2 - 58 Мішньов, 2:3 - 90+1 Алефіренко
Львів: Ільющенков, Нич (Ременяк, 66), Якимів, Бусько (Вовкун, 84), Муравський, Грисьо (Михайлів, 84), Шишка (Крушинський, 66), Васильєв, Мильченко, Бойко, Бугай (Мишенко, 59).
Зоря: Мацапура, Вантух (Снурніцин, 79), Імереков, Батагов, Данченко, Булеца (Нагнойний, 79), Назарина, Чурко, Сміян (Мишньов, 56), Крістіан, Русин.
Попередження: Муравський (73), Мильченко (77), Михайлів (90+4) - Назарина (42), Імереков (67), Крістіан (90+5).