Болотніков: У Динамо немає ніяких телеправ, плюси купили у них повітря

У київського Динамо нема ніяких телеправ на матчі УПЛ нинішнього сезону і, відповідно, документів, які це доводять.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"В коментарі до вчорашнього поста про телепул і плюси на мою фб-сторінку прийшло кілька журналістів Football Hub, які почали доводити, що насправді вони роблять трансляції абсолютно законно і цьому є підтверджуючі документи. Правда, доводили вони це не дуже переконливо, бо документи ці начебто конфіденційні, показувати їх не можна. Але, мовляв, ютуб вже їх отримав і скоро все розблокує.

Це напівправда, навіть маніпуляція. Тому давайте розберемось. Ніхто не сумнівається, що у плюсів все чисто по документах з Динамо. І там, і там є хороші юристи, які грамотно прописали всі договори про співпрацю.

Але є нюанс. У Динамо нема ніяких телеправ і, відповідно, документів, які це доводять. Нема, бо їх не може фізично існувати в природі - по закону України, статуту УАФ, атестаційних вимогах і регламенту УПЛ телеправа належать організаторам турніру. Інакше кажучи, плюси дійсно купили у Динамо - тільки не телеправа, а повітря.

Якби на місці плюсів був інший канал (до речі, чому такий ласий шматок як домашні матчі ДК ніхто інший не купив, раз це легально?), можна було б добряче поржати з нього - Динамо тоді розвело б його, як лоха. Бо це наче купити у якогось чувака машину, не перевіривши навіть наявність техпаспорту. А потім з подивом дізнатись, що це просто хтось припаркував свою машину – ось він, повернувся, сів в неї і поїхав.

Але ця ситуація інша - у плюсів і головних клубів-сєпарів одні власники. І вони, звісно, не парились ніякою перевіркою "техпаспорту". Сенс? Плюси ж не будуть судитися з Динамо коли з'ясується, що ніяких телеправ у них нема.

Журналісти Football Hub мали б це розуміти, та чомусь продовжують самі себе закопувати. Ну, в нас демократична країна – якщо комусь дуже хочеться обмазатись гівном з ніг до голови, то на здоров'я.

П.С. Якщо ще не бачили, обов'язково гляньте сюжет ТСН про телепул - прям взірець пропаганди, коли все невигідне замовчується, а вигідне подається як героїзм", - зазначив Болотніков.