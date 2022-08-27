Суркіс: Не можна сьогодні брати з людей жодної копійки за трансляцію матчів УПЛ

Трансляції матчів УПЛ мають бути повністю безплатними.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

“Не можна сьогодні брати з людей жодної копійки за трансляцію матчів, це моя думка. Я буду її відстоювати до кінця. Моє розуміння таке, що коли йде війна, жорстока війна, коли нас вбивають та знищують, потрібно футбол показувати на доступних канал. Із затримкою в 15 хвилин.

Ми це робили, віддавши Setanta показ матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. Вони розуміли й пішли нам на зустріч. Тут вони стали в якусь позицію”, - сказав Суркіс.