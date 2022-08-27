Суркіс: Не можна сьогодні брати з людей жодної копійки за трансляцію матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Трансляції матчів УПЛ мають бути повністю безплатними.
Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.
“Не можна сьогодні брати з людей жодної копійки за трансляцію матчів, це моя думка. Я буду її відстоювати до кінця. Моє розуміння таке, що коли йде війна, жорстока війна, коли нас вбивають та знищують, потрібно футбол показувати на доступних канал. Із затримкою в 15 хвилин.
Ми це робили, віддавши Setanta показ матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. Вони розуміли й пішли нам на зустріч. Тут вони стали в якусь позицію”, - сказав Суркіс.
Нагадаємо, що Setanta - офіційний транслятор УПЛ. Своєю чергою Динамо, Дніпро-1, Зоря, Металіст і тепер Рух співпрацюють з 1+1 media.
Раніше визначилися суперники Динамо у групі Ліги Європи.