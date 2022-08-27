Полісся та Карпати здобули впевнені перемоги: результати матчів 1 туру Першої ліги

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У 1-му турі української Першої ліги відбулися сім матчів.
Чемпіонат України - Перша ліга
1 тур, 27 серпня
Група А
Буковина - Епіцентр 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Кристін, 0:2 - 84 Чепелюк, 1:2 - 90+3 Скрипник
Карпати - ФСК Маріуполь 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Тарануха, 2:0 - 18 Чачуа, 3:0 - 72 Лень
Прикарпаття - Полісся 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 9 Будківський, 0:2 - 23 Шастал, 0:3 - 35 Козак
Діназ - Нива Т 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Дедух (авт), 1:1 - 57 Клименко
Група Б
Чернігів - Скорук 1:1 (0:0)
Голи: 1:1 - 50 Сорока, 1:1 - 90 Сорока (авт)
ЛНЗ - Оболонь 0:0
Металург - Кремінь 3:3 (3:1)
Голи: 1:0 - 11 Сидоров (пен), 1:1 - 17 Галата, 2:1 - 28 Білоцерковець, 3:1 - 37 Сидоров, 3:2 - 66 Вівдич, 3:3 - 73 Галата