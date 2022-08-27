Болотніков: Журналісти 1+1 вляпуються в дуже небезпечну історію

Журналіст Сергій Болотніков розкритикував позицію журналістів 1+1 щодо єдиного телепулу УПЛ.

Про це журналіст розповів у Telegram-каналі KDK.

"Найбільше в цій історії дратує позиція журналістів "плюсів". Я сподівався, що вони від ганьби засунуть голови в пісок. Мовляв, все розуміємо, але ми жертви чужих розбірок – не мочіть нас сильно, зараз війна, важко іншу роботу знайти.

Але здається, у пацанів на повну котушку спрацював стокгольмський синдром. Мало того, вони не просто стали на бік свого гвалтівника, вони навіть добровільно рвуться в бій за нього.

Давати поради, коли їх не просять – дурна і невдячна справа. Але ситуація занадто складна, щоб промовчати. Пацани, ви вляпуєтесь в дуже небезпечну історію. Ваші господарі влаштували клоунську війну під час війни справжньої. Це війна тіпочків з 90-х, для яких не існує правил, законів і цивілізації. Так само як для русні. І вони програють цю війну – так само, як русня.

Але репутації ваших господарів ця поразка не зашкодить, бо цієї репутації вже давно не існує. Найбільше гівна з'їсте саме ви. Якщо ви не зупинитесь зараз, то перетворитесь на кісєльових і соловйових. Вам не будуть тиснути руку. Вас не візьме на роботу жодне поважаюче себе ЗМІ. Вболівальники будуть згадувати вам цю історію до кінця життяю Просто подумайте про це, поки не пізно", - написав Болотніков.