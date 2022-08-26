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Ключковський: УПЛ володіє правами на показ усіх матчів

Сьогодні 13:32 120 0
Маркіян Ключковський розповів, кому належать права на трансляцію матчів УПЛ.
Ключковський: УПЛ володіє правами на показ усіх матчів
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Права на трансляцію матчів чемпіонату України належать організатору змагань, яким є Українська прем'єр-ліга.

Про це розповів спортивний юрист та арбітр Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) Маркіян Ключковський у коментарі tribuna.com.

"В Україні законодавство передбачає, що ці права належать організатору змагань. Якщо ми говоримо про футбол найвищого рівня, то це Українська асоціація футболу, яка своєю чергою і організацію змагань серед клубів УПЛ, і ці права делегувала Прем’єр-лізі. Саме УПЛ сьогодні володіє цими правами.

Тут мова йде не про клуби, а про змагання. Тобто правами на трансляцію змагань УПЛ володіє сама УПЛ. Всіх матчів. Це питання не варто розглядати з позиції клубів, начебто вони самі вирішують, хто може транслювати їхні матчі. Таке право має організатор змагань.

Мова про клуби в нас йде історично через те, що у 2011 році тоді ще Федерація футболу України передала ці права футбольним клубам на їхні домашні матчі строком на вісім років. Тобто доволі довго така система панувала в Україні. Але вона закінчилась. Права повернулись до УАФ, тепер вони консолідовано передані УПЛ, - сказав Ключковський.

Нагадаємо, Шахтар може зіграти матч УПЛ з Динамо у Лондоні.

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