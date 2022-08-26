Степаненко: Динамо має досвідченішу команду, але це не вручає їм медалі

Донецький Шахтар намагатиметься зберегти свій рівень після відходу більшості легіонерів.

Про це заявив півзахисник гірників Тарас Степаненко.

"Коли я прийшов, я тягнувся за такими гравцями як Фернандінью. Для мене він – найсильніший гравець в історії "Шахтаря". Мені подобався цей гравець. Коли я став старшим - я намагався, щоб молоді хлопці щось від мене брали. Якщо не в плані гри, якщо йдеться про різні позиції, то хоча б щодо життя, професійності, ставлення до футболу.

Тому моє завдання зараз стає набагато ширшим. Завдання - стати міцним фундаментом для команди, щоби хлопці знали, що я їм допоможу зробити крок уперед. Тому що у 33 роки я можу лише підтримувати свій рівень. А ці молоді хлопці можуть прогресувати.

Динамо буде чемпіоном? На все воля Божа, я не люблю прогнозів. Так, у них зіграна команда, вони досвідченіші, і в єврокубках, і у збірній грають. Але цей факт не вручає їм медалі, ми боротимемося, а там побачимо", - сказав Степаненко.