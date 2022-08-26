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Металіст 1925 орендував Борячука

Сьогодні 18:55 196 0
Металіст 1925 орендував Борячука
#Металіст 1925, #Андрій Борячук

Джерело - metalist1925.com.

ФК Металіст 1925 уклав контракт з 26-річним українським нападником Андрієм Борячуком. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін орендної до кінця сезону.

Андрій Борячук народився у місті Вінниця. Почав займатися футболом у сім років. Перший тренер - Валерій Базалицький. У чемпіонатах ДЮФЛУ грав за Шахтар, 74 матчі - 92 забиті голи.

На професійному рівні грав за всі вікові команди Шахтаря, Маріуполь, турецький Резіспор, угорський Мезйокйовешд та львівський Рух. У складі останнього провів півтора рока, 23 зіграних матчі - 6 голів.

Основна позиція - нападник. У Металісті 1925 буде виступати під 9-м номером.

Раніше Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.

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