Директор Реала: Ми дуже добре знаємо Шахтар

У кожному поєдинку Ліги чемпіонів Реал має показувати максимум для досягнення результату.

Про це заявив директор Реала Еміліо Бутрагеньйо.

"Це Ліга чемпіонів, кожна гра тут дуже складна. Треба грати з бажанням. Минулий сезон був для нас чарівним, цей бойовий та переможний дух ми спробуємо продемонструвати на полі знову.

Ми завжди хочемо вигравати в кожній грі, це наша мета, але ми усвідомлюємо труднощі. Лейпциг дійшов до півфіналу кілька років тому, Шахтар ми знаємо дуже добре, тому що грали з ним кілька разів. Потім ми зіграємо з Селтіком. Це буде важким випробуванням з огляду на атмосферу на їхньому домашньому стадіоні.

Ми маємо бути готові до всього. Цей турнір справді особливий, кожен момент може стати вирішальним", - зазначив Бутрагеньйо.