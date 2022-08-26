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Директор Реала: Ми дуже добре знаємо Шахтар

Сьогодні 19:10 204 0
Бутрагеньйо висловився про жеребкування Ліги чемпіонів
Директор Реала: Ми дуже добре знаємо Шахтар
#Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - ФК Реал.

У кожному поєдинку Ліги чемпіонів Реал має показувати максимум для досягнення результату.

Про це заявив директор Реала Еміліо Бутрагеньйо.

"Це Ліга чемпіонів, кожна гра тут дуже складна. Треба грати з бажанням. Минулий сезон був для нас чарівним, цей бойовий та переможний дух ми спробуємо продемонструвати на полі знову.

Ми завжди хочемо вигравати в кожній грі, це наша мета, але ми усвідомлюємо труднощі. Лейпциг дійшов до півфіналу кілька років тому, Шахтар ми знаємо дуже добре, тому що грали з ним кілька разів. Потім ми зіграємо з Селтіком. Це буде важким випробуванням з огляду на атмосферу на їхньому домашньому стадіоні.

Ми маємо бути готові до всього. Цей турнір справді особливий, кожен момент може стати вирішальним", - зазначив Бутрагеньйо.

Раніше Дарійо Срна оцінив підсумки жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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