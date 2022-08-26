Срна оцінив результати жеребкування групового раунду ЛЧ для Шахтаря

Шахтар хоче показати яскравий футбол на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна.

"У Лізі чемпіонів легких груп не буває. Битимемося до останнього. Реал Мадрид - це, звичайно, Реал Мадрид. З Селтіком ми вже грали 18 та 15 років тому. Лейпциг хороша команда. Тому скажемо так: могло бути гірше, могло бути краще.

Готуємось через чемпіонат. В нас молода команда, новий тренер. Найважливіше, щоб отримували задоволення від ігор, які чекають на нас. На жаль, повні трибуни не будуть в Україні, але я впевнений, що будуть у Варшаві. Прийде багато наших уболівальників, українців – вони заслуговують, як і вся Україна, щоб ми показали гарний яскравий футбол, щоб вони отримували задоволення від нашої гри", - відзначив Срна.