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Срна оцінив результати жеребкування групового раунду ЛЧ для Шахтаря

Сьогодні 12:39 189 0
Дарійо Срна прокоментував підсумки жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.
Срна оцінив результати жеребкування групового раунду ЛЧ для Шахтаря
#Шахтар, #Дарійо Срна, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар хоче показати яскравий футбол на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна.

"У Лізі чемпіонів легких груп не буває. Битимемося до останнього. Реал Мадрид - це, звичайно, Реал Мадрид. З Селтіком ми вже грали 18 та 15 років тому. Лейпциг хороша команда. Тому скажемо так: могло бути гірше, могло бути краще.

Готуємось через чемпіонат. В нас молода команда, новий тренер. Найважливіше, щоб отримували задоволення від ігор, які чекають на нас. На жаль, повні трибуни не будуть в Україні, але я впевнений, що будуть у Варшаві. Прийде багато наших уболівальників, українців – вони заслуговують, як і вся Україна, щоб ми показали гарний яскравий футбол, щоб вони отримували задоволення від нашої гри", - відзначив Срна.

Раніше визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів.

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