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УПЛ подає позов в КДК УАФ на Зорю та Рух

Сьогодні 22:09 222 0
Клуби не виконують регламент ліги
УПЛ подає позов в КДК УАФ на Зорю та Рух
#Зоря, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Керівництво УПЛ подає колективний позов до контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу на Зорю та Рух.

Про це повідомляє журналіст Ігоря Бурбас.

Причина подання заяви - відмова від виконання єдиних регламентних норм ліги. На клуби буде накладено штрафні санкції.

Зоря та Рух заплатять по 580 тисяч гривень за те, що транслювали свої матчі стартового туру УПЛ не на Setanta Sports.

Нагадаємо, що знімальна група Setanta Sports не змогла потрапити на матчі Рух - Металіст та Зоря - Ворскла у першому турі УПЛ. Інформацію про інциденти передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

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