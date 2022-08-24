Матч видався досить тривалим через повітряні тривоги

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух поступився харківському Металісту.

Відзначимо, що матч видався досить тривалим через повітряні тривоги.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 24 серпня

Рух - Металіст 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 37 Підлепенець, 1:1 - 41 Климчук, 1:2 - 66 Прядун

Рух: Паньків, Лях, Слюсар, Білий (Дідик, 83), Сич, Сапуга, Довгий (Федорчук, 69), Руніч (Карабін, 77), Таллес (Притула, 77), Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 70), Климчук.

Металіст: Рибка, Каплієнко, Мизюк, Федорів, Романюк, Ралюченко, Картушов, Панасенко (Прядун, 64), Танковський (Порох, 89), Підлепенець (Багачанський, 76), Коркішко.

Попередження: Сапуга, 34, Білий, 68, Лях, 81, Слюсар, 90+2 - Каплієнко, 32, Ралюченко, 55, Романюк, 82, Мизюк, 84,