Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Група A Група B Група С Група D Аякс Порту Баварія Айнтрахт

Група E Група F Група G Група H Мілан Реал Мадрид Манчестер Сіті ПСЖ

Команди з першого кошика розподілилися по своїм групам, тепер нам демонструють команд з другого, де є такі клуби, як Ліверпуль, Челсі або Барселона.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 розпочалося!

Джорджіо Маркетті вийшов на сцену, а отже ми дізнаємося про процедуру сьогоднішнього жеребкування. Усі деталі ви можете прочитати трохи нижче в цьому онлайні.

Обидва гравці дають невеличке інтерв'ю. Яя Туре вважає, що Манчестер Сіті матиме шанси виграти ЛЧ, а Алтинтоп розповів, що неймовірний стамбульський фінал 2005 року має повтороитися і в 2023 році, адже цього розіграшу Ліги чемпіонів фінальний поєдинок відбудеться саме в Стамбулі.

Також помічником ведучих буде колишній хавбек донецького Металурга, Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре.

Колишній півзахисник Реалу та Баварії Хаміт Алтинтоп виносить трофей Ліги чемпіонів на сцену і допоможе нам провести першу частину жеребкування групового етапу.

Нам демонструють ролик, у якому показують як саме Саккі впливав на італійський та європейський футбол свого часу.

🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawards pic.twitter.com/882nq7TOFp — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

Легендарний італійський тренер Аріго Саккі здобуває відзнаку від президента УЄФА Александра Чеферіна.

Александр Чеферін на сцені, щоб видати першу нагороду цього вечору - трофей президента УЄФА.

Нам демонструють найкращі моменти минулого розіграшу ЛЧ, який нагадаємо виграв мадридський Реал.

Ведучі на сцені, а це означає, що ми починаємо!

Трофей, за який цього року боротимуться усі найсильніші клуби Європи в Стамбулі, церемонія жеребкування от-от почнеться!

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 25 серпня. Початок церемонії о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф;

Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА;

Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії;

Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-офф, які стануть відомими за підсумками матчів 23 та 24 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Кошик 1

Реал Мадрид (Іспанія, чинний переможець Ліги чемпіонів) Айнтрахт Франкфурт на Майні (Німеччина, чинний переможець Ліги Європи) Манчестер Сіті (Англія) Мілан (Італія) Баварія Мюнхен (Німеччина) Парі Сен-Жермен (Франція) Порту (Прортугалія) Аякс Амстердам (Нідерланди)

Кошик 2

Ліверпуль (Англія) Челсі Лондон (Англія) Барселона (Іспанія) Ювентус Турин (Італія) Атлетіко Мадрид (Іспанія) Севілья (Іспанія) РБ Лейпциг (Німеччина) Тоттенгем Лондон (Англія)

Кошики 3

Борусія Дортмунд (Німеччина) Зальцбург (Австрія) Шахтар Донецьк (Україна) Інтер Мілан (Італія) Наполі Неаполь (Італія) Бенфіка Лісабон (Португалія) Спортінг Лісабон (Португалія) Байєр Леверкузен (Німеччина)

Кошик 4

Олімпік Марсель (Франція) Брюгге (Бельгія) Селтік (Шотландія) Вікторія Плзень (Чехія) Маккабі Хайфа (Ізраїль) Рейнджерс (Шотландія) Динамо Загреб (Хорватія) Копенгаген (Данія)

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Дати

1 -й тур - 6/7 вересня

2-й тур - 13/14 вересня

3-й тур - 4/5 жовтня

4-й тур - 11/12 жовтня

5-й тур - 25/26 жовтня

6-й тур - 1/2 листопада

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.