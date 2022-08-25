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CAS скоротив Собуцькому довічну дискваліфікацію до 5 років

Сьогодні 16:54 149 0
CAS скоротив Собуцькому довічну дискваліфікацію до 5 років
#Агробізнес, #Олег Собуцький

Джерело - ФК Агробізнес.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) розглянув апеляцію засновника Агробізнеса Олега Собуцького по довічному відстороненню від футболу за рішенням КДК УАФ через інцидент з арбітром Юрієм Івановим.

Про це повідомляє пресслужба ФК Агробізнес.

CAS встановив, що застосовані санкції у вигляді довічної дискваліфікації не передбачені дисциплінарними правилами УАФ і є неспівмірними із дійсними обставинами порушення.

Тому суд частково задовольнив апеляцію Собуцького та зменшив період дискваліфікації до п’яти років.

Інтереси УАФ у суді представляли швейцарські юристи з компанії Kallerhals Carrard, інтереси Собуцького - український адвокат Віталій Бойчук та українська юридична компанія ISKOR Lawyers.

Собуцький зараз служить в ЗСУ, а Агробізнес пропускає сезон.

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