Агробізнес пропустить наступний сезон Першої ліги

Агробізнес не братиме участь в розіграші першої ліги сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Як відомо, ПФЛ запропонувала опцію, що дозволяє в умовах воєнного часу відмовившись від участі в змаганнях ПФЛ, зберегти професійний статус клубу та відновити участь у змаганнях в наступних сезонах. Цим, окрім "Агробізнесу", вже скористались ряд клубів першої ліги. Зараз наші орієнтири перелаштовані на захист України від загарбників, допомогу тим, хто відстоює нашу незалежність.

Частина представників нашого клубу поповнили ряди ЗСУ і захищають країну зі зброєю в руках. Зокрема, це засновник Агробізнесу Олег Собуцький, віцепрезидент клубу Андрій Донець, тренер Сергій Добропольський, адміністратор команди Володимир Дузь, керівник по роботі з уболівальниками Сергій Чиж та його син, колишній воротар Агробізнесу, дитячий тренер Агробізнес-ДЮСШ Сергій Чиж (молодший), фінансовий директор Роман Глущак, працівники в структурі клубу Роман Моха, Роман Пукас.

В таких нелегких умовах важко перелаштуватися на активну футбольну діяльність", – йдеться в заяві.