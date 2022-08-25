Екстренер Кривбаса назвав фаворита УПЛ

Джерело - sport.ua.
Динамо та Шахтар будуть боротися за перемогу у чемпіонаті України.
Про це розповів екстренер Кривбаса та Маріуполя Олександр Бабич.
"За чемпіонство боротимуться Динамо та Шахтар. Я думаю, що дві команди мають перспективу поборотися за перше місце. У обох команд хороша обойма з наших футболістів, тому основна боротьба розгорнеться між ними. За тими іграми, які я бачив, дуже солідно виглядала Зоря, хоч вони й програли другий матч, але в першій грі вони мені сподобалися.
І цікаво виглядає Ворскла. Я думаю, ці команди знову боротимуться за єврокубки. За Дніпром-1, за цією грою у Лізі Європи видно, що команда ще не зіграна. Але в ході чемпіонату, маючи такий кадровий потенціал, я думаю, вони також боротимуться за Лігу Європи", - сказав Бабич.
Нагадаємо, Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.