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Екстренер Кривбаса назвав фаворита УПЛ

Сьогодні 14:37 125 0
Олександр Бабич поділився очікуваннями від нового чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.
Екстренер Кривбаса назвав фаворита УПЛ
#Олександр Бабич, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport.ua.

Динамо та Шахтар будуть боротися за перемогу у чемпіонаті України.

Про це розповів екстренер Кривбаса та Маріуполя Олександр Бабич.

"За чемпіонство боротимуться Динамо та Шахтар. Я думаю, що дві команди мають перспективу поборотися за перше місце. У обох команд хороша обойма з наших футболістів, тому основна боротьба розгорнеться між ними. За тими іграми, які я бачив, дуже солідно виглядала Зоря, хоч вони й програли другий матч, але в першій грі вони мені сподобалися.

І цікаво виглядає Ворскла. Я думаю, ці команди знову боротимуться за єврокубки. За Дніпром-1, за цією грою у Лізі Європи видно, що команда ще не зіграна. Але в ході чемпіонату, маючи такий кадровий потенціал, я думаю, вони також боротимуться за Лігу Європи", - сказав Бабич.

Нагадаємо, Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.

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