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Вайлдер хоче битися з Усиком

Сьогодні 10:25 644 0
Вайлдер оцінив можливість проведення бою з Усиком
Вайлдер хоче битися з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер заявив про бажання провести поєдинок із володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це розповів сам американський боксер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Ви хочете побачити мій бій з Усиком? Так, я теж хочу. Я поб'юся з усіма. Майбутнє буде яскравим. Король повернувся. Без мене тут немає жодного хвилювання. Я повернувся на численні прохання. Я сидів і відпочивав удома, насолоджувався часом з моєю. сім'єю", - сказав Вайлдер

Нагадаємо, Деонтей Вайлдер свій наступний бій проведе проти фінського боксера Роберта Хеленіуса 15 жовтня.

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