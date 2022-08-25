Вайлдер хоче битися з Усиком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер заявив про бажання провести поєдинок із володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це розповів сам американський боксер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Ви хочете побачити мій бій з Усиком? Так, я теж хочу. Я поб'юся з усіма. Майбутнє буде яскравим. Король повернувся. Без мене тут немає жодного хвилювання. Я повернувся на численні прохання. Я сидів і відпочивав удома, насолоджувався часом з моєю. сім'єю", - сказав Вайлдер