Визначилася дата бою Вайлдер - Хеленіус

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2, 41 КО) проведе бій проти фінського боксера Роберта Хеленіуса (34-3, 20 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій має відбутися 15 жовтня, команди боксерів уже досягли угоди про поєдинок.

Бій планують провести у Barclays Center у Брукліні.

Deontay Wilder and Robert Helenius are in the process of finalizing a deal for a PBC PPV fight on Oct. 15, sources tell ESPN. Will be the former heavyweight champ’s first fight since KO-11 loss to Tyson Fury in October in ESPN’s Fight of the Year. Story coming. @Idecboxing first