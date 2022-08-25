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ПСВ поступився Рейнджерс: результати матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:40 388 0
До групового етапу турніру вийшли Рейнджерс та Копенгаген
ПСВ поступився Рейнджерс: результати матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
#Копенгаген, #ПСВ, #Рейнджерс

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два матчі-відповіді фінального кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Ліга чемпіонів 2022/23
Кваліфікація
Фінал
Матчі-відповіді, 24 серпня

ПСВ (Нідерланди) - Рейнджерс (Шотландія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Чолак

Перший матч 2:2

Трабзонспор (Туреччина) - Копенгаген (Данія) 0:0

Перший матч 1:2

Динамо (Хорватія) - Буде/Глімт (Норвегія) 4:1 (2:0, 0:1, 0:0. 2:0)

Голи: 1:0 - 4 Оршич, 2:0 - 35 Петкович, 2:1 - 70 Гренбек, 3:1 - 117 Дрміч, 4:1 - 120 Бочкай

Перший матч 0:1

Нагадаємо Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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