ПСВ поступився Рейнджерс: результати матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися два матчі-відповіді фінального кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.
Ліга чемпіонів 2022/23
Кваліфікація
Фінал
Матчі-відповіді, 24 серпня
ПСВ (Нідерланди) - Рейнджерс (Шотландія) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 60 Чолак
Перший матч 2:2
Трабзонспор (Туреччина) - Копенгаген (Данія) 0:0
Перший матч 1:2
Динамо (Хорватія) - Буде/Глімт (Норвегія) 4:1 (2:0, 0:1, 0:0. 2:0)
Голи: 1:0 - 4 Оршич, 2:0 - 35 Петкович, 2:1 - 70 Гренбек, 3:1 - 117 Дрміч, 4:1 - 120 Бочкай
Перший матч 0:1
Нагадаємо Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.