Джерело - Чемпіон.
Динамо поступилось Бенфіці у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Гра завершилась з рахунком 3:0 на користь португальського клубу.
Бенфіка зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів, киян продовжать виступи у Лізі Європи.
Бенфіка - Динамо 3:0 (3:0)
(Перший матч - 2:0)
Голи: 1:0 - 27 Отаменді, 2:0 - 40 Сілва, 3:0 - 42 Нерес
Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Морато, Грімальдо – Фернандес (Паулу Бернарду, 90), Флорентіно (Вайгль, 70) – Нерес (Діогу Гонсалвеш, 70), Жоау Маріу, Рафа Сілва (Араужо, 70) – Рамуш (Муса, 52).
Динамо: Бущан – Вівчаренко (Дубінчак, 64), Сирота, Забарний, Кендзьора – Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв (Царенко, 87), Буяльський (Яцик, 90+3), Караваєв (Тимчик, 87) – Бєсєдін (Ванат, 64).
Попередження: Шапаренко, 81 - Муса, 85.