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Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:50 130 0
Динамо знову поступилося Бенфіці
Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Динамо поступилось Бенфіці у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Гра завершилась з рахунком 3:0 на користь португальського клубу.

Бенфіка зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів, киян продовжать виступи у Лізі Європи.

Ліга чемпіонів 2022/23
Кваліфікація, Плей-оф
Матч-відповідь, 23 серпня

Бенфіка - Динамо 3:0 (3:0)

(Перший матч - 2:0)

Голи: 1:0 - 27 Отаменді, 2:0 - 40 Сілва, 3:0 - 42 Нерес

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Морато, Грімальдо – Фернандес (Паулу Бернарду, 90), Флорентіно (Вайгль, 70) – Нерес (Діогу Гонсалвеш, 70), Жоау Маріу, Рафа Сілва (Араужо, 70) – Рамуш (Муса, 52).

Динамо: Бущан – Вівчаренко (Дубінчак, 64), Сирота, Забарний, Кендзьора – Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв (Царенко, 87), Буяльський (Яцик, 90+3), Караваєв (Тимчик, 87) – Бєсєдін (Ванат, 64).

Попередження: Шапаренко, 81 - Муса, 85.

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