Українець Олександр Зінченко встановив рекорд АПЛ як гравець з найбільшим відсотком перемог.

Про це повідомляє Opta.

Мова йде про тих гравців, які провели в АПЛ принаймні 50 матчів.

82.3% - Oleksandr Zinchenko has finished on the winning side in 82.3% of his Premier League appearances (65/79), the best figure for any player with 50+ games in the competition.



82.3% - Oleksandr Zinchenko

82.1% - Arjen Robben

81.5% - Aymeric Laporte

79.8% - Phil Foden



Charm. pic.twitter.com/oe2qm6HzoF