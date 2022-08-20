Арсенал із Зінченком розгромив Борнмут, Евертон з Миколенком зіграв внічию з Ноттінгемом. Результати 3 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього туру АПЛ.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч з Ноттінгемом (1:1).
Арсенал розгромив Борнмут, Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.
Чемпіонат Англії - АПЛ
3 тур, 20 серпня
Тоттенгем - Вулвергемптонм 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Кейн
Евертон - Ноттінгем 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 82 Джонсон, 1:1 - 88 Грей
Крістал Пелес - Астон Вілла 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Воткінс, 1:1 - 7 Заха, 2:1 - 58 Заха, 3:1 - 71 Матета
Лестер - Саутгемптон 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Меддісон, 1:1 - 68 Джастін (автогол), 1:2 - 84 Адамс
Фулгем - Брентфорд 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 1 Рід, 2:0 - 20 Палаїнья, 2:1 - 44 Норгорд, 2:2 - 71 Тоні, 3:2 - 90 Мітрович
Борнмут - Арсенал 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Едегор, 0:2 - 11 Едегор, 0:3 - 54 Саліба