У Шахтаря є можливість придбати футболістів високого рівня - Нереса, Траоре.

Про це заявив головний тренер київського Динамо Мірча Луческу.

"Не варто порівнювати Шахтар із Динамо, адже у гірників є можливість придбати футболістів високого рівня - згадаємо тих же Нереса, Траоре. Динамо ж із моменту мого приходу до клубу робить ставку на українських гравців, вихованців академії. Це не так легко, у футболі потрібні гравці з інших країн і культур, це створює хорошу конкуренцію та змагальний дух.

Шкода, що Шахтар втратив своїх гравців. Цей сезон буде дуже важким для нас усіх. Ми поки не уявляємо, коли та в яких умовах ми гратимемо, чи будуть обстріли під час матчів. Але ми маємо продовжувати грати - це дуже важливо для всіх", - сказав Луческу.