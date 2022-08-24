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Луческу: Не варто порівнювати Шахтар із Динамо

Сьогодні 19:11 420 0
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Луческу: Не варто порівнювати Шахтар із Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Шахтар

Джерело - ФК Динамо.

У Шахтаря є можливість придбати футболістів високого рівня - Нереса, Траоре.

Про це заявив головний тренер київського Динамо Мірча Луческу.

"Не варто порівнювати Шахтар із Динамо, адже у гірників є можливість придбати футболістів високого рівня - згадаємо тих же Нереса, Траоре. Динамо ж із моменту мого приходу до клубу робить ставку на українських гравців, вихованців академії. Це не так легко, у футболі потрібні гравці з інших країн і культур, це створює хорошу конкуренцію та змагальний дух.  

Шкода, що Шахтар втратив своїх гравців. Цей сезон буде дуже важким для нас усіх. Ми поки не уявляємо, коли та в яких умовах ми гратимемо, чи будуть обстріли під час матчів. Але ми маємо продовжувати грати - це дуже важливо для всіх", - сказав Луческу.

Раніше Бенфіка розгромила Динамоу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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