YouTube заблокував трансляцію матчу Рух - Металіст

Джерело - Чемпіон.
Трансляцію матчу стартового туру УПЛ Рух - Металіст на YouTube-каналі львівського клубу заблокували.
Актуально: Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Відео недоступне через скаргу на порушення авторських прав від користувача "Об’єднання Професійних Футбольних Клубів "Прем’єр-Ліга".
Матч транслюють на RUH TV (Megogo).
Раніше Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна.
23 серпня через скарги був заблокований матч Зоря - Ворскла на YouTube-каналі Football Hub.