YouTube заблокував трансляцію матчу Рух - Металіст

Джерело - Чемпіон.

Трансляцію матчу стартового туру УПЛ Рух - Металіст на YouTube-каналі львівського клубу заблокували.

Актуально: Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Відео недоступне через скаргу на порушення авторських прав від користувача "Об’єднання Професійних Футбольних Клубів "Прем’єр-Ліга".

Матч транслюють на RUH TV (Megogo).

Раніше Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна.

23 серпня через скарги був заблокований матч Зоря - Ворскла на YouTube-каналі Football Hub.