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YouTube заблокував трансляцію матчу Рух - Металіст

Сьогодні 15:05 1100 0
YouTube заблокував трансляцію матчу Рух - Металіст
#Металіст, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Трансляцію матчу стартового туру УПЛ Рух - Металіст на YouTube-каналі львівського клубу заблокували.

Актуально: Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Відео недоступне через скаргу на порушення авторських прав від користувача "Об’єднання Професійних Футбольних Клубів "Прем’єр-Ліга".

Матч транслюють на RUH TV (Megogo).

Раніше Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна. 

23 серпня через скарги був заблокований матч Зоря - Ворскла на YouTube-каналі Football Hub.

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