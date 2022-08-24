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Рух - Металіст: Стартові склади команд

Сьогодні 14:36 350 0
Стали відомі стартові склади команд
Рух - Металіст: Стартові склади команд
#Металіст, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі УПЛ Рух прийме Металіст.

Актуально: Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Стартові склади команд:

Рух: Паньків — Сич, Білий, Слюсар, Лях — Довгий, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Руніч — Климчук.

Запасні: Ледвій, Федорчук, Карабін, Дідик, Б. Бойчук, Холод, Підгурський, Притула, Непейпієв.

Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко, Картушов — Коркішко.

Запасні: Костик, Чідомере, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун.

Матч почнеться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна.

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