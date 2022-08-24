Рух - Металіст: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У 1 турі УПЛ Рух прийме Металіст.
Актуально: Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Стартові склади команд:
Рух: Паньків — Сич, Білий, Слюсар, Лях — Довгий, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Руніч — Климчук.
Запасні: Ледвій, Федорчук, Карабін, Дідик, Б. Бойчук, Холод, Підгурський, Притула, Непейпієв.
Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко, Картушов — Коркішко.
Запасні: Костик, Чідомере, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун.
Матч почнеться о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна.