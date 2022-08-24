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Аталанта підняла ціну на Маліновського

Сьогодні 10:23 859 0
Клуб розглядає як повноцінний трансфер, так і оренду з обов’язковим викупом
Аталанта підняла ціну на Маліновського
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Аталанта підняла ціну, за яку готова відпустити півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Якщо раніше клуб з Бергамо хотів продати українця за 18-20 млн євро, nо після голу Мілану - за 30-35 мільйонів євро плюс бонуси.

Клуб розглядає як повноцінний трансфер, так і оренду з обов’язковим викупом.

Тоттенгем, який зацікавлений у футболісті, наразі не бажає робити таку пропозицію, а наполягає на оренді з правом викупу.

Водночас над трансфером хавбека задумався Вест Гем.

Через це шанси, що Маліновський залишиться в Аталанті, зростають.

Нагадаємо, Маліновський потрапив у символічну збірну 2 туру Серії А.

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