Аталанта підняла ціну на Маліновського

Клуб розглядає як повноцінний трансфер, так і оренду з обов’язковим викупом

Аталанта підняла ціну, за яку готова відпустити півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Якщо раніше клуб з Бергамо хотів продати українця за 18-20 млн євро, nо після голу Мілану - за 30-35 мільйонів євро плюс бонуси.

Клуб розглядає як повноцінний трансфер, так і оренду з обов’язковим викупом.

Тоттенгем, який зацікавлений у футболісті, наразі не бажає робити таку пропозицію, а наполягає на оренді з правом викупу.

Водночас над трансфером хавбека задумався Вест Гем.

Через це шанси, що Маліновський залишиться в Аталанті, зростають.

Нагадаємо, Маліновський потрапив у символічну збірну 2 туру Серії А.