Бенфіка заслужила на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Звичайно, я задоволений виходом у груповий етап. Не лише тим, чого ми досягли, але насамперед тим, як ми цього досягли. Ми – чудова команда, яка заслуговує грати в Лізі чемпіонів. Гравці показали з першої секунди, хто дійсно хоче виграти цей матч. Це велике полегшення для всіх. Тепер давайте готуватися до гри у Лізі чемпіонів.

Ми згуртовані, є неймовірний дух, гравці дуже позитивні та люблять грати один з одним. Ті, хто не так багато грає, підтримують своїх товаришів. Атмосфера дуже хороша, не лише у роздягальні, а й на стадіоні. Сьогодні була чудова атмосфера. Жереб? Ми раді продовжити в Лізі чемпіонів, тепер давайте просто дочекаємось жеребкування та подивимося", – розповів Шмідт.