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Тренер Бенфіки: Показали з першої секунди, хто дійсно хоче виграти цей матч

Сьогодні 11:11 591 0
Головний тренер лісабонської Бенфіки Роджер Шмідт прокоментував перемогу своєї команди над київським Динамо (3:0)
Тренер Бенфіки: Показали з першої секунди, хто дійсно хоче виграти цей матч
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Шмідт, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - football24.ua.

Бенфіка заслужила на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Звичайно, я задоволений виходом у груповий етап. Не лише тим, чого ми досягли, але насамперед тим, як ми цього досягли. Ми – чудова команда, яка заслуговує грати в Лізі чемпіонів. Гравці показали з першої секунди, хто дійсно хоче виграти цей матч. Це велике полегшення для всіх. Тепер давайте готуватися до гри у Лізі чемпіонів.

Ми згуртовані, є неймовірний дух, гравці дуже позитивні та люблять грати один з одним. Ті, хто не так багато грає, підтримують своїх товаришів. Атмосфера дуже хороша, не лише у роздягальні, а й на стадіоні. Сьогодні була чудова атмосфера. Жереб? Ми раді продовжити в Лізі чемпіонів, тепер давайте просто дочекаємось жеребкування та подивимося", – розповів Шмідт.

Раніше Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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