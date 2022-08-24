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Луческу: Могли пропустити від Бенфіки шість чи сім голів

Сьогодні 09:53 297 0
Мірча Луческу прокоментував поразку від Бенфіки
Луческу: Могли пропустити від Бенфіки шість чи сім голів
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - football24.ua.

Бенфіка у двох матчах плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів перевершила Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"У нас великі проблеми. Не можна припускатися стількох помилок, як сьогодні. Футболісти не готові грати на такому рівні. Перед матчем я сказав, що Бенфіка сильніша за нас, і сьогодні був ідеальний тест. У результаті могло бути шість чи сім голів.

Між двома командами велика різниця. Ми давали Бенфіці шанси забивати: у першому випадку помилився голкіпер, у другому – наша оборона, яка надала м'яч Рафі Сілві, третій епізод – ще одна помилка з нашого боку і контратака. Ми не могли розраховувати на Попова та Циганкова. Сподіваюся на відновлення цих гравців, які зможуть допомогти команді у цей скрутний момент.

У нашій ситуації важко підготувати команду. Гравці два місяці не були вдома та не бачили родини. Бенфіка була сильнішою за київське Динамо. Подивимося, як вони зіграють з іншими командами. Я не хочу шукати виправдання. Бенфіка в обох матчах перевершила нас, попри те, що ми робили все, що могли. Сподіваюся, футболісти морально відновляться після цієї гри.

Ми хочемо продовжувати грати у футбол. Ми хочемо створити імідж країни, яка хоче продовжувати жити. Це буде важкий рік. Але ми маємо продовжувати грати. Це буде важливо для всіх", – розповів Луческу.

Раніше Бенфіка розгромила Динамоу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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